Ermenistan, Azerbaycan'ın petrol ve gaz tesislerine saldırı hazırlığı iddialarını reddetti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki petrol ve gaz altyapı tesislerine saldırmak niyetinde olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Hovhannisyan, şu ifadeleri kullandı: “Teknik olarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bunu uzun zaman önce yapabilirdi, ancak böyle bir planımız yok ve olmadı. Bu bölgeden geçen petrol ve gaz hatlarının uluslararası şirketlere ait olduğunu biliyoruz ve bu şirketlerin Ermenistan'ın tüketicisi değil güvenlik garantörü olduğundan emin olmaları gerektiğine inanıyoruz. Ermenistan onların güvenliğini bölgedeki herkesten daha iyi sağlayabilecek durumdadır.”

Daha önce Ermeni yetkililer, Bakü'de Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bölgede konuşlandırılmasının Azerbaycan'dan geçen uluslararası enerji altyapısının tahrip edilmesi ve devre dışı bırakılması yönünde bir tez geliştirildiğini belirtmiş, bunun Ermenistan'ı küresel bir tehdit olarak sunmak için yapıldığını savunmuştu.