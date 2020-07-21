Çin Dışişleri'nden İngiltere'ye Huawei ve Hong Kong tepkisi

Çin, İngiltere’nin, Huawei ekipmanlarını kullanmama ve Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını iptal etme kararlarına karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında İngiltere’nin Huawei kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Temelsiz ve kanıtsız' biçimde bazı ülkelerin belirli şirketlerini ayrıştırmak için piyasa kurallarının ve adil rekabet ilkelerinin ihlal edilmesine karşı olduklarını belirten Vang, "Hatta ulusal güvenlik bahanesiyle yabancı şirketlere baskı kurulmasına ve iş birliklerini engellemek için suni engeller çıkarılmasına da karşıyız" ifadelerini kullandı.

Vang, bu şekilde hareket edenlerin sadece kendi çıkar ve saygınlıklarına zarar vereceğini söyledi.

İngiltere, 14 Temmuz'da Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini açıklamış, dün ise 5G şebekelerinin inşası konusunda Japonya'dan yardım istemişti.

İngiltere'ye Hong Kong konusunda 'daha ileri gitmeyin' çağrısı

Sözcü Vang, İngiltere’nin Hong Kong ile arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını askıya alma kararına ilişkin ise Londra yönetiminin Hong Kong'a müdahale eden 'yanlış' yorum ve eylemlerde bulunduğu, uluslararası ilişkilerin temel normlarını 'ciddi' ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere, Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor. Çin, bu durumu güçlü şekilde kınadığını bildiriyor" diyen Vang, İngiltere’yi, ikili ilişkilere daha fazla zarar vermemesi için 'yanlış yolda daha ileri gitmemeye' çağırdı.

İngiliz basını Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesini nedeniyle İngiltere'nin, Hong Kong ile aralarındaki suçluların iadesi anlaşmasının askıya alacağını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada Hong Kong konusunda 'Çin'e ölçülü bir cevap vermeleri ve bazı konularda sert olmaları gerektiğini' kaydetmişti.