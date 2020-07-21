SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
SpaceX launches South Korea's 1st military satellite, nails rocket landing at sea https://t.co/SNRA2GLU0T pic.twitter.com/Ir9vl2U757— SPACE.com (@SPACEdotcom) July 20, 2020
Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.
Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.
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