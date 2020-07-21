Arakanlı Müslümanlar ile ilgili eleştirilen Myanmar lideri Suu Kyi seçimlerde yeniden aday olacak

Suu Kyi'nin iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin sözcüsü Zaw Myint Maung, Suu Kyi'nin ve Myanmar Devlet Başkanı Win Myint'in, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde adaylığını koyacağını belirtti.

Myanmar seçim komisyonu, ay başında, 8 Kasım'da ulusal, bölgesel ve eyalet seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Açıklamada, 97 partinin yarışacağı seçimlerde 37 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceği kaydedildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2015'te düzenlenen seçimlerde, NLD lideri Suu Kyi, anayasanın birinci derece yakınları yabancı ülke vatandaşı olanların devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını yasaklayan hükmü dolayısıyla devlet başkanlığına aday olamamıştı.

Suu Kyi'nin çocukluk arkadaşlarından Htin Kyaw, 54 yıllık askeri yönetimin ardından seçilen ilk sivil devlet başkanı olmuştu. Htin Kyaw'ın Mart 2016'da parlamentoda yemin etmesiyle NLD iktidarı devralmıştı. NLD lideri Suu Kyi de Dışişleri Bakanlığı'na ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığına atanmıştı.

Htin Kyaw'un, Mart 2018'de, kötüleşen sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmasının hemen ardından Myanmar'da devlet başkanlığına, Suu Kyi'nin yakın müttefiklerinden Win Myint seçilmişti.

Myanmar'da anayasa çerçevesinde ordunun devam eden etkisinin Suu Kyi hükümetinin büyük reformlar yapma yeteneğini sınırladığı ifade ediliyor.

Anayasa, silahlı kuvvetlere ulusal parlamentonun alt ve üst kanadındaki koltukların dörtte birini veriyor ve tüzükte herhangi bir değişikliği veto etmelerine imkan sağlıyor.

Myanmarlı lider tepkilerin hedefinde

Nobel Barış Ödülü'ne 1991'de layık görülen Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin, Myanmar ordusu tarafından özellikle Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan zulme sessiz kalması tepkilere neden oluyor.

Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulmün durdurulması için bir şey yapmadığı dile getirilen Suu Kyi'nin, yüz binlerce kişinin vatanından edilmesine, binlercesinin hayatını kaybetmesine karşı sessizliğinin, Nobel barış ödülüyle de ters düştüğü savunuluyor.

Suu Kyi'nin, Arakanlı Müslümanların öldürülmesinde gösterdiği tutum nedeniyle birçok ödülü elinden alınırken, Nobel Komitesi ödülün geri alınmayacağını açıklamıştı.