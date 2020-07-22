Çin: ABD, Houston’daki konsolosluğumuzu kapatmamızı istedi

ABD’nin kendilerinden Houston’daki konsolosluğu kapatmasını talep ettiğini açıklayan Çin, bu kararı sert bir şekilde kınadıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin kendilerinden Houston’daki konsolosluğundaki tüm faaliyetlerini durdurmalarını istediğini açıkladı.

Sözcü, 'iki ülke arasındaki ilişkileri sabote edecek, böylesine aşırı ve haksız bir hareketi' sert bir şekilde kınadıklarını dile getirdi.

Sözcü Vang, "Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun tek taraflı olarak kısa sürede kapatılması, ABD'nin son dönemde Çin'le gerilimi artırmaya yönelik eylemlerinin en fütursuzudur" ifadelerini kullandı.

ABD’de yerel basına konsolosluk bahçesinde evrakların yakıldığına dair haberler yansımıştı.

Konsolosluğun bahçesinde evrakların yakıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Sözcü, konsoloslukta rutin faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan ABD henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye gelmişti.

Houston officials say official documents are being burned in the courtyard of the Chinese Consulate, and first responders are not being allowed in to put out the fire.​ https://t.co/WtEoV6AS0v — FOX26Houston (@FOX26Houston) July 22, 2020

​Polis yetkilileri, ekiplerin giriş yetkisi bulunmayan başkonsolosluğun 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar tahliye edilmesi talimatının verildiğini söylemişti.