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    Avustralya'da tepki çeken çıplak arama yöntemi mercek altında: Polis, genç bir kadından tamponunu çıkarmasını da istemiş

    © REUTERS / Stringer
    Asya & Pasifik
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    Avustralya’da güvenlik güçlerinin yetkisini kötüye kullanmasına dair yürütülen soruşturmada, halihazırda oldukça tepki çeken çıplak arama sırasında bir polisin, genç bir kadından tamponunu çıkarmasını istediği ortaya çıktı.

    Avustralya’nın Sydney kentinde polisin görevini suiistimal etmesine dair yürütülen bir soruşturma çarpıcı bulguları ortaya koydu. Geçen yıl kentte yaşanan ve çoğu müzik festivallerinde gerçekleşen en az beş çıplak arama vakasını araştıran komisyon, çok tartışma yaratan bu uygulamalar sırasında polisin genç kadınları maruz bıraktığı skandal uygulamaları tespit etti.

    Rapora göre Ocak 2019’da bir kumarhanenin dışında yaşanan olayda, iki genç kadını çıplak arayan polis, birinden tamponunu çıkarması istedi.

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    Secret Garden festivalinde yaşanan bir diğer olayda, polis, sahne alan genç bir kadının iç çamaşırını çıkarmasını ve önünde eğilmesini emretti. Polisin bu sırada profesyonelliğe sığmayacak ifadeler kullandığı ve diğer erkek meslektaşlarının da duruma güldüğü kaydedildi.

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    Başka bir festivalde gerçekleşen bir diğer aramada ise çıplak bırakılan kadından çömelmesi ve öksürmesi istendi.

    Uyuşturucu bahanesiyle gerçekleştirilen bu aramalarda, herhangi bir madde bulunmadığı da not edildi.

    Bu beş vakanın birinde polisin, bu kabalığa maruz kalan genç kadınlardan birinden özür dilediği, bir diğerinde ise olaya karışan bir polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

    Komisyon, bu çirkin uygulamaya maruz kalanların aşağılanmış ve küçük düşürülmüş hissettiğini vurguladı.  

    Sydney’in bağlı olduğu Yeni Güney Galler eyaleti polis teşkilatı, raporu dikkate alacaklarını açıkladı.

    Tartışma yaratan uygulama

    Avustralya yasalarına göre polisin ancak ‘koşulların ciddiyeti ve aciliyeti’ halinde çıplak arama yapmasına izin veriliyor. Ancak karın boşluğunu ya da genital bölgeleri aramak yasak sayılıyor. Kanıtları yok etme riski ya da acil bir durum olmadıkça, aileleri yanında olmadan 18 yaşından küçük çocukların aranmasına da izin verilmiyor.

    Ancak uygulama büyük tepki çekiyor. Soruşturmalar da, ya kadınların aileleri tarafından şikâyetçi olunması ya da olayın yerel medyada yer bulması üzerine başlatılıyor.

    Polisin ‘uyuşturucu arama’ gerekçesiyle savunduğu çıplak arama uygulamasının meşruluğu ülkede sık sık tartışma konusu oluyor. Araştırma komisyonu, bu eylemlerin kamu denetimine tabi olmasını ve polis yöntemlerinde reform yapılması gerektiğini savunuyor.

    Etiketler:
    Soruşturma, Kadın, Çıplak arama, Tampon, Polis, Görevi suiistimal, Avustralya
    Topluluk kurallarıTartışma
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