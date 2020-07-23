Çin'in Mars yolculuğu başladı: Uzay aracı 'Uzun Yürüyüş' roketiyle fırlatıldı

Çin, Mars'a gidecek insansız sondasını fırlatarak başka bir gezegeni ziyaret etmek için yürüttüğü bağımsız görevi resmen başlattı

Sondayı yaşıyacak Long March-5 Y4 (Uzun Yürüyüş) taşıyıcı roketi, Çin'in Hainan Eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sitesi'nden saat 12:41'de fırlatıldı.

Long March-5 Y4 taşıyıcı roketinin Mars yörüngesine üç uzay aracı ile bir yörünge, iniş ve gezici aracı bırakması bekleniyor.