Çin'in Mars yolculuğu başladı: Uzay aracı 'Uzun Yürüyüş' roketiyle fırlatıldı

Çin, Mars'a gidecek insansız sondasını fırlatarak başka bir gezegeni ziyaret etmek için yürüttüğü bağımsız görevi resmen başlattı
Sondayı yaşıyacak Long March-5 Y4 (Uzun Yürüyüş) taşıyıcı roketi, Çin'in Hainan Eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sitesi'nden saat 12:41'de fırlatıldı.
Long March-5 Y4 taşıyıcı roketinin Mars yörüngesine üç uzay aracı ile bir yörünge, iniş ve gezici aracı bırakması bekleniyor.
#BREAKING: China launched its first Mars probe via Long March-5 Y4 rocket on Thursday from Wenchang Space Launch Center in S China's Hainan. pic.twitter.com/zfBbMwCORc— People's Daily, China (@PDChina) July 23, 2020
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