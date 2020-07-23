Malezya hükümeti internet öncesi yasayı gündeme getirdi: Sosyal medyada video paylaşımı için devletten izin mi alınacak?

Malezya, İletişim ve Mültimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın her türlü film-video yapımı için önce resmi izin alınması sonra yayımlanması şartı getiren yaklaşık 40 yıllık bir yasanın bugünkü sosyal medyayı da kapsadığını söylemesiyle karıştı. Tepkiler üzerine bakan geri adım attı.

Malezya parlamentosunda konuşan İletişim Bakanı Seyfeddin Abdullah, geleneksel kanallarda ya da sosyal medyada video/film yayımlamak isteyenin ister ana akım medya organı isterse kişisel medya olsun önce ruhsat alması gerektiğini öne sürdü.

Seyfeddin, TikTok'ta video yayımlamak için bile devletten izin alınması gerektiği savını, 1981 tarihli Ulusal Film Geliştirme Kurumu Yasası'na (FINAS) dayandırdı.

Malaysia opposition condemns applying old video law to social media https://t.co/wz3pjs79p7 pic.twitter.com/lAtuqfb9WR — Reuters World (@ReutersWorld) July 23, 2020

İnfial ve alay

İletişim Bakanı'nın açıklaması sosyal medyada hem infial hem de alayla karşılandı. İfade özgürlüğü tepkisini gösteren muhalefet, hükümetin sosyal medyada içerik paylaşımını internetten önce çıkarılmış bir yasayla engellemeye çalıştığına dikkat çekti.

Bakanın yorumunun 'endişe verici' olduğunu söyleyen muhalefet lideri Enver İbrahim, 'mantıksız ve ifade özgürlüğünü geriletici' tepkisini göstererek şunları söyledi:

"Hükümet, görüşlerine uymayan içerik yayımlayan herkesin, ister siyasetçi isterse sosyal medya kullanıcısı olsun, yasal işlemle karşılaşmasını istiyor."

Milletvekili Wong Shu Qi, bakanın yorumuna göre bireysel yüklenen her türlü videonun yasadışı sayılacağını belirterek şu soruları yöneltti:

"Hükümet tüm TikTok kullanıcılarına karşı harekete mi geçecek? Her YouTuber'dan ruhsat başvurusu yapmasını mı talep edecek?"

Bir Twitter kullanıcısı, kedisinin videosunu "Bu filmi yayımlamak için ruhsatım yok, bilginize" mesajı eşliğinde paylaşarak bakanla dalga geçti.

Sözkonusu yasaya göre suçlu bulunanların maksimum 2 yıl hapis ve/ya 12 bin dolar para cezasına çarptırılması gerekiyor.

U dönüşü

Tepkiler üzerine sözlerinden çark eden bir açıklama yapan Seyfeddin, 'yasanın hala geçerli durumuna dikkat çektiğini ve hükümetin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzeltilmesi gerektiğinin farkında olduğunu' savundu.

İletişim Bakanı, "Hükümetin sosyal medyada bireysel özgürlükleri bastırmak için sözkonusu yasayı kullanmayı asla düşünmediğinin vurgulanması gerekmektedir" dedi.

Al Jazeera etkeni

Seyfeddin'in 40 yıllık yasayı gündeme getirmesinin gerisinde, Katar merkezli kanal Al Jazeera'nın Malezya'da çektiği ve göçmen işçilerin karşılaştığı zorlukları ele aldığı tartışmalı bir belgesel de yatıyor.

Malezya yetkililerin gerekli izinleri almadan çekim yapmakla suçladığı Al Jazeera'nın izin almasına gerek olmadığını savunması üzerine Seyfeddin'den yasa hatırlatması geldi.

Bu ay Al Jazeera için çalışan -5'i Avustralya vatandaşı- 6 gazeteci, Malezya polisi tarafından sorgulandı.

Nüfusun yüzde 80'inden fazlası aktif sosyal medya kullanıcısı

"We Are Social" ve "Hootsuite" tarafından hazırlanan Dijital 2020 raporuna göre Malezya'nın 32 milyonluk nüfusunun yüzde 80'inden fazlası aktif sosyal medya kullanıcısı.

Ancak Malezya'da şubatta yaşanan siyasi krizin hükümet değişikliğiyle sonuçlanmasından beri ifade ve medya özgürlükleriyle ilgili endişeler arttı.