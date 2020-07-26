Sınırdaki şehirde alarm verildi: Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.
Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici salgınla mücadele tedbirlerine rağmen durum kritik" dedi.
SEOUL (Reuters) - North Korean leader Kim Jong Un convened an emergency politburo meeting after a person suspected of having COVID-19 returned from South Korea after illegally crossing the border this month, state media said on Sundayhttps://t.co/8RJreLWSJQ— Vincent Lee (휴가중 休假中) (@Rover829) July 25, 2020
Hastanın durumu kesinleşirse Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş olacak.
Pyongyang, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.
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