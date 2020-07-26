Sınırdaki şehirde alarm verildi: Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore'ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.

Kuzey Kore lideri, iktidardaki'nin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, "Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici salgınla mücadele tedbirlerine rağmen durum kritik" dedi.

SEOUL (Reuters) - North Korean leader Kim Jong Un convened an emergency politburo meeting after a person suspected of having COVID-19 returned from South Korea after illegally crossing the border this month, state media said on Sundayhttps://t.co/8RJreLWSJQ — Vincent Lee (휴가중 休假中) (@Rover829) July 25, 2020

Durum tespiti sonrası Kaesong'un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Hastanın durumu kesinleşirse Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş olacak.

Pyongyang, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Kovid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu.