Çin'den ABD'ye konsolosluk misillemesi: Çengdu'daki ABD konsolosluğu kapatıldı

Çin, Çengdu kentinde bulunan ABD konsolosluluğundaki ABD bayrağını ve ulusal amblemi indirdi ve temsilciliğin yerel saat ile sabah 10'da resmi olarak kapatıldığını açıkladı.

Çin yönetimi, Washington'un Houston'daki Çin konsolosluğunu kapatmasına yanıt olarak ABD'nin Çengdu'daki temsilciliğini kapatma kararı vermişti.

Çengud'da polis saat 10.24 sularında boşlatılmış konsolosluğun etrafını sardı ve dört tane koruma kıyafetli kolluk kuvveti mensubu içeri girdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, konsoloslukla ilgili açıklamasında, "Çinli yetkililer girdi ve kontrolü eline aldı" yazdı.

Şehirde yaşayanlardan oluşan büyük bir kalabalık da konsolosluğun etrafında toplandı ve gelişmeleri izledi.

Pekin, temsilciliğin ne zaman kapatılacağıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı ancak cumartesi günü binadan sicillerin sökülmesine başlanmıştı.

Pekin-Washington hattındaki gerilim, ABD'nin Çin'in Houston'daki konsolosluğunu bir 'casusluk merkezi' gerekçesiyle kapatacağını duyurmasının ardından tırmandı. Verilen 72 saatlik sürenin dolmasının ardından ABD kolluk kuvvetleri cuma günü yerleşkeye girmişti.