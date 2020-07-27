Duterte'ye göre salgınla mücadele başarılı: 1.3 milyon ile 3.5 milyon arasında olası vaka engellendi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin salgınla mücadelesi sayesinde 1.3 milyon ile 3.5 milyon arasında olası vakanın engellendiğini söyledi.

Filipinler’de salgına karşı aldığı katı önlemlerle gündeme gelen Rodrigo Duterte, mart ayında ilk koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından hükümetin hayata geçirdiği müdahale politikası sayesinde 1.3 milyon ile 3.5 milyon arasında olası vakanın engellendiğini belirtti.

Yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yapan Duterte, ‘dünyanın en uzun ve en katı karantinası’ olarak görülen kısıtlamalar sayesinde salgının kontrol altında tutulduğunu savundu, öte yandan hükümetin koronavirüs test programını uygulamaya koymada yavaş olduğunu kabul etti.

Duterte, “Bana göre, eğer rakamlar çok daha düşük olsa bile, yine de yapmış olduğumuz fedakârlığa değer ve değdi de. Yaşam her şeyden önce gelir” dedi.

Duterte, bir aşı bulunana kadar okulların açılmayacağını belirtirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e aşı konusunda ülkesine öncelik tanıması için talepte bulunduğunu da belirtti.

Filipinler’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 1945 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 82 bin 40’a ulaştı.