Kim'e göre nükleer silahlar sayesinde artık savaş olmayacak

Kore Savaşı’nın (1950-1953) sona ermesinin 67. yıldönümü nedeniyle dün gerçekleştirilen resepsiyonda ordu mensuplarına ve gazilere hitap eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahların ülkesinin güvenliğini ve geleceğini garanti ettiğini ve bu nedenle artık savaş olmayacağını söyledi.

Resmi devlet ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim, nükleer programın ‘savunma’ amaçlı olduğunu vurguladı ve sahip oldukları tüm nükleer silahları ‘başka bir silahlı çatışmayı ortadan kaldıracak mutlak gücü kazanmak’ amacıyla geliştirdiklerini belirtti.

Müzakereler tıkandı

Kim, “Artık emperyalist ve düşman güçlerden gelen her türlü yüksek yoğunluklu baskı ve askeri tehditler karşısında kendimizi savunabiliyoruz. Güvenilir ve etkili, öz savunma amaçlı nükleer caydırıcı silahlarımız sayesinde artık savaş olmayacak; ülkemizin güvenliği ve geleceği sonsuza dek güvence altına alınacak” dedi.

Kim’in bu çıkışı, ABD ile Kuzey Kore arasında, Pyongyang’a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programın gözden geçirilmesini öngören müzakere girişiminin tıkandığı bir dönemde geldi.

Donald Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar 'eski tutum ve tavırlarını' devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.