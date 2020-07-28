Taliban, Kurban Bayramı için ateşkes ilan etti; Afgan hükümeti de ateşkese karşılık verdi

Taliban'dan yapılan açıklamada, "Yurttaşlarımızın sakin ve mutlu bir bayram geçirmesi için tüm Afganistan İslam Emirliği savaşçılarına Kurban Bayramı'nda üç gün üç gece boyunca düşmana kadar herhangi bir operasyon düzenlememe emri verildi" dendi.

Militanların ateşkes süresince kontrollerinde bulundurduğu bölgelerin dışına çıkmayacağının belirtildiği açıklamada, Afganistan silahlı güçlerinin saldırı düzenlemesi halinde militanların karşılık verebileceği uyarısı da yapıldı.

Statement of Islamic Emirate regarding ceasefire during Eid-ul-Adhahttps://t.co/ENVPKeiuUM pic.twitter.com/FhAWiKXeQq — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) July 28, 2020

Hükümet ateşkes kararından memnun

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sedik Sediki, Taliban tarafından ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve Afgan güvenlik güçlerinin de 3 gün boyunca ateşkes uygulayacaklarını söyledi.

Sediki, "Afgan hükümeti, ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyor ve bunu önemli bir adım olarak görüyor" dedi.

President Ashraf Ghani also instructed all the security and defence forces in the country to observe the three-day ceasefire and not to carry out any operations against the Taliban until the ceasefire is violated by the Taliban. — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) July 28, 2020

​Sediki, Afgan halkının hükümet ile Taliban arasında kalıcı ateşkes ve doğrudan görüşmelerin başlamasını istediğini ekledi.

The Afghan government welcomes the Taliban’s announcement of a three-day ceasefire during the Eid days. While it is a significant step but the Afghan people asks for a permanent ceasefire and imminent start of direct negotiations between the Afghan government and the Taliban. — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) July 28, 2020

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