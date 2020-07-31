Afganlar arası görüşmelere doğru: Afgan hükümeti 5 bin Taliban mahkumundan 4 bin 600'ünü serbest bıraktı

Afgan hükümeti, Taliban ile direkt müzakerelerin başlaması için ortaya konan koşullar kapsamında 5 bin Taliban mahkumundan 4 bin 600’ünün serbest bırakıldığını açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Servar Daniş, Afgan hükümetinin hapishanelerde tutuklu bulunan 5 bin Taliban mahkumundan 4 bin 600’ünü serbest bıraktığını söyledi.

Afgan televizyonu 1 TV News’in Taliban'a yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre ise, buna karşılık Taliban’ın perşembe günü akşamına kadar elindeki 79 esiri daha bırakarak toplam 1002 mahkumun serbest bırakılması sürecini tamamlamak istiyor.

Taliban, ABD ile vardıkları anlaşma temelinde Afgan hükümetinden 5 bin mahkumu serbest bırakmasını ve 'Afganlar arası görüşmelerin başlangıcına giden yolu açmak’ amacıyla mümkün olan en kısa sürede esir takası sürecini tamamlamasını talep ediyor.

Şubat ayı sonunda Katar’da ABD ile Taliban 18 yıldan fazla süren savaşı bitirecek ilk barış anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşma, Afganistan'daki yabancı askeri birliklerin 14 ay içinde geri çekilmesini ve esir takasından sonra Afganistan hükümeti ile Taliban arasında diyaloğun başlamasını öngörüyor.