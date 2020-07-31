Vietnam’da koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı

Bugüne kadar 509 koronavirüs vakasının kayda geçtiği Vietnam’da salgın kaynaklı ilk can kaybının gerçekleştiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Da Nang'da '428. hasta' olarak anılan 70 yaşındaki bir adam bugün hayatını kaybederek Vietman'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Popüler bir tatil kenti olan Da Nang, geçtiğimiz günlerde toplu tahliye haberleriyle gündeme gelmişti . Kentte yaşayan üç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişi için tahliye kararı alınmıştı.

Vietnam, Çin'e sınırı olmasına rağmen koronavirüs salgınıyla ilk günlerden itibaren çok iyi mücadele ederek tüm dünyada takdir topladı. 96 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede 100 gün boyunca hiç yeni vaka görülmemiş, son günlerde Da Nang'da görülmeye başlayan vakalar sonrası bir dizi yeni önlem alınmıştı.

Vaka artışlarını engellemek için yetkililer başkent Hanoi başta olmak üzere barları ve gece kulüplerini kapatmış, kalabalık toplantıları yasaklamış ve yaygın koronavirüs testi uygulaması başlatmıştı.