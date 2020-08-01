Japonya'nın Okinawa eyaletinde koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Japonya'nın Okinawa eyaletinde yerel hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışı dikkate alarak bölgesel olağanüstü hal ilan etti. Bugün itibariyle yürürlüğe giren karar kapsamında halka 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

Son günlerde art arda kaydedilen rekor sayıdaki Kovid-19 vakalarıyla gündeme gelen Japonya'nın Okinawa eyaletinde yerel hükümet tedbir adımı attı.

Okinawa Valisi Denny Tamaki dün yaptığı açıklamada bölgede artış gösteren vaka sayıları dikkate alınarak olağanüstü hal kararı alındığını duyurdu.

Bugün yürürlüğe giren uygulamanın 15 Ağustos'a dek süreceğini kaydeden Tamaki enfeksiyon sayılarında görülen artışa dikkat çekerek, "Sağlık sisteminin çökmesi ne pahasına olursa olsun önlenmeli. Kritik bir aşamada olduğumuzu herkese bildirmek adına olağanüstü hal ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yürürlüğe girdi

Bugün Okinawa eyaletinin resmi internet sitesi üzerinden duyurularak yürürlüğe giren uygulama kapsamında yerel hükümet, bölge sakinlerine seyahat kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Yurttaşlara evde kalma çağrısı yapan Okinawa Valiliği, eyaletin başkenti Naha şehrindeki restoranları da faaliyetlerini yerel saatle 22.00'de sonlandırmaya çağırdı. Daha önce merkezi hükümetin ilan ettiği olağanüstü halde olduğu gibi bağlayıcılığı bulunan herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Vaka sayıları arttı

Temmuz ayı itibarıyla vaka sayılarında artış yaşanan Okinawa eyaletinde şu ana kadar 453 kişi Kovid-19'a yakalanmış, bölgedeki ABD üslerinde görülen enfeksiyonlar da yerel halk arasında kaygıya neden olmuştu.

Japonya genelindeki günlük vaka sayısı ise 3 gün üst üste bini aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Bugün kayda geçen bin 536 yeni vaka dahil olmak üzere Japonya'da şu ana kadar 38 bin 637 kişiye Kovid-19 bulaştı. Ülke genelinde toplam bin 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.