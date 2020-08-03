IŞİD, Afganistan'da üyelerinin tutulduğu hapishaneyi bastı: 300'den fazla mahkum kaçtı

'IŞİD Kasabı'nın Afganistan-Pakistan sınırında öldürülmesinin ardından, örgüt, mensuplarının tutulduğu Celalabad'daki hapishaneyi bastı. Kaçan mahkumlardan 1000'den fazlası yakalandı, 300'den fazlası kayıplara karıştı. Güvenlik güçleri operasyon düzenlerken, en az 29 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde IŞİD militanlarının baskın düzenlediği bir hapishaneden yüzlerce mahkum kaçarken, çıkan çatışmalarda ilk etapta 29 kişinin öldüğü açıklandı. Afgan güvenlik güçleri hapishaneyi kuşatarak operasyon düzenledi.

Celalabad'ın başkenti olduğu Nangarhar vilayeti valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hapishanedeki 1793 mahkumdan 430'u içerde kaldı, 1025'ten fazlası kaçmaya çalışırken yakalandı.

Ancak 300'den fazla mahkumun ele geçirilemediğine işaret eden valilik sözcüsü, "Kalanı kayıp" dedi.

Haberlere göre geçen ayki operasyonlarda yakalanan çok sayıda IŞİD militanının yanısıra Taliban militanlarının ve adi suçluların tutulduğu cezaevine pazar akşamı baskın düzenleyen IŞİD militanları, girişte bombalı araç patlatarak içeri girdi.

İçerde sıkışıp kalan mahkumlardan olan Muhammed İdris cep telefonuyla bilgi verdiği Reuters'e kendisinin bulunduğu yerde dört ceset olduğunu, zaman zaman sessizlik olduğunu, ardından silah seslerinin yeniden duyulduğunu, militanların gözetleme kuleleri dahil stratejik noktaları tutmasından ötürü güvenlik güçlerinin ilerleyemediğini anlattı.

İdris, "Çok açız, burası çok sıcak ve suyumuz yok" dedi.

IŞİD'in sorumluluğunu üstlendiği cezaevi baskınından bir gün önce, örgütün 'Horasan istihbarat şefi' olarak nitelediği, 'IŞİD kasabı' lakaplı Esadullah Orakzai'nin Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklanmıştı.

Cezaevini basan IŞİD militanlarına yönelik özel kuvvetlerin de katıldığı operasyonu yönlendirmek için Genelkurmay Başkanı Yasin Zia'nın bölgeye gittiği açıklandı.

Çatışmalarda ölen 29 kişi, yaralanan 50'den fazla kişi arasında siviller, mahkumlar ve güvenlik güçlerinin mensuplarının bulunduğunu belirten valilik sözcüsü "Saldırganların ele geçirdiği bazı mevkiler kurtarılırken 8 militan öldürüldü" dedi.

Operasyonun gün boyu devam etmesinden ötürü Celalabad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Başkent Kabil'in 130 km doğusundaki Celalabad, Hayber Geçidini Pakistan'ın Peşaver kentine bağlayan otoyol üzerinde bulunuyor.

Geçen ay yayımlanan BM raporuna göre Afganistan'da 2200 IŞİD üyesi bulunuyor, örgütün ülkede toprak, liderliğin güç kaybetmesine rağmen üst düzey saldırı düzenleme becerisini koruduğu kaydedilmişti.