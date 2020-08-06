Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yılı törenlerinde 'nükleer silahlardan arındırılmış dünya' çağrısı

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı’nda 75. yıl anma töreni düzenlendi.
Saygı duruşunun ardından konuşan Başbakan Abe, ülkelerin nükleer silahlara yönelik yaklaşım farklılıkları ve dünyadaki ciddi güvenlik endişelerine dikkati çekti.
Abe, "Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için Japonya ısrarla çalışacak. Ülkelerin karşılıklı katılım ve diyalog yoluyla güvensizlik duygusunu ortadan kaldırması gerekiyor'' dedi.
Nükleer güce sahip devletlerle sahip olmayan devletler arasında Japonya’nın köprü görevi göreceğini belirten Abe, atom bombası mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların yeni nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.
- Başbakan Abe Şinzo, Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için çelenk bıraktı.© REUTERS / KYODO
- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı’nda© AFP 2020 / PHILIP FONG
Guterres: Nükleer silaha sahip devletlerin özel bir sorumluluğu var
Törene video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefinden uzaklaşıldığını vurguladı.
Guterres, “Parçalanma, güvensizlik ve diyalog eksikliği dünyayı pervasız bir stratejik nükleer rekabete döndürmekle tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.
Törene, devlet başkanları ve ülke liderleri video mesajlar gönderdi.
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