TikTok, Avrupa’daki ilk veri merkezini İrlanda’da kuracak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı ticaret savaşı kapsamında, TikTok dahil Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamakla tehdit ederken, Çinli şirket yeni bir karar aldı.

TikTok, bugün yaptığı açıklamada, Avrupalı kullanıcılar için İrlanda’da ilk veri merkezini kuracağını, merkezin 2022’nin başında faaliyete geçmesi planlandığını açıkladı.

Merkezin maliyetinin 420 milyon euro olacağını belirten Küresel Bilgi Güvenliği Baş sorumlusu Roland Cloutier, yatırımın yeni iş fırsatları yaratacağını, hızlı yükleme süreleri sağlayacağını ve 'TikTok kullanıcı verilerinin korunmasının daha da güçlendirilmesi konusunda kilit rol oynayacağını' ifade etti.