Taliban: Silahları Kabil yönetiminden satın alıyoruz

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, hareketin Rusya ve bölgedeki diğer ülkelerle sadece siyasi temasları olduğunu, sahip olduğu silahları ise Afgan ordusundan aldığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Şahin, Taliban’ın Rusya ve bölgedeki diğer ülkelerle sadece siyasi temasları olduğunu, sahip olduğu silahları ise Afgan ordusundan aldığını belirtti.

Şahin, “(Doha’daki) siyasi ofisimiz hem Rusya, hem de bölgedeki komşu ülkelerle ilişkilerini sürdürüyor, ancak bu sadece siyasi seviyede oluyor. Askeri ilişkiler söz konusu değil ve biz, aksi yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz” diye konuştu.

‘Rusya’nın çözüm sürecindeki rolü çok önemli’

Rusya’nın Afganistan’daki çözüm sürecine katkısını takdir eden Şahin, “Rusya’nın bu konudaki rolünün çok önemli olduğu görüşündeyim. Rusya, Moskova'da Afganlar arasında toplantıya ev sahipliği yaptığı zamanlar da önemli bir rol oynadı, biz ilk kez oradaydık” dedi ve şöyle devam etti:

“Elimizdeki silahlara gelince, Afganistan’da silah stoklarımız mevcut, ayrıca Kabil yönetiminden, ordudan silah satın alıyoruz. Bir ara orduda yüz binlerce silahın kaybolduğu ya da çalındığı iddia edilmişti. Söz konusu silahları onlardan biz satın aldık. Bir kısmını ise (çatışmalarda) ele geçirdik. Dolayısıyla çok mühimmatımız var ve tüm bunlar Kabil yönetiminden alındı.”

Taliban’ın ABD ile veri paylaşımı için askeri iletişim kanalı kurduğunu vurgulayan Şahin, “Şu anda askeri iletişim kanalımız var ve bir takım ihlallerin olması durumunda biz ABD tarafına bilgi veriyoruz, açıklama yolluyoruz, onlarda aynı şekilde hareket ediyor.”

ABD ve Taliban arasındaki anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, 29 Şubat'ta yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD’li askerler Temmuz ortasına kadar bu anlaşma çerçevesinde Afganistan’daki beş üsten çekilmişti.

Ay başında ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afgan Ulusal Meclisi’ne seslenerek mahkum Taliban mensuplarını serbest bırakılması ve bu şeklide müzakerelerin önündeki engelin kaldırılması çağrısında bulunmuştu.