Taliban’dan ABD’ye karşı Rusya ile ‘gizli anlaşma’ iddialarına yalanlama

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Moskova’nın Taliban’a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği şeklindeki iddiaların bir kelimesinin dahi doğru olmadığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Şahin, Rusya’nın Taliban’a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği yönündeki iddiaların bir kelimesinin dahi doğru olmadığını ifade etti.

Barış sürecinin karşıtlarının sürece zarar vermek istediklerini ve engel olmaya çalıştıklarını söyleyen sözcü, 'hatalı ve asılsız bilgilerin’ Kabil’deki ulusal güvenlik departmanı tarafından ‘barış sürecini sabote etmek için’ bazı Amerikalı ve Avrupalı gazetecilere iletildiğini vurguladı:

“Bu haberlerde gerçeklerle alakası olan herhangi bir şey yok. Biz tüm bu iddiaları reddediyoruz. Rusya'yla ilişkilerimiz var ancak bunlar siyasi ilişkiler. (Doha'daki) Siyasi ofisimizin Rusya'yla ilişkileri var, tıpkı diğer komşu ve bölge ülkeleriyle olduğu gibi, ancak yalnızca bu seviyede ilişkiler. Onlarla askeri ilişkilerimiz yok, dolayısıyla bunu tamamen reddediyoruz. Bu (iddialar), barış anlaşmasını sabote etme çabalarının bir parçasıdır."

'Para teklifi' iddialarına ilişkin ABD'den kendilerine yönelik herhangi bir soru iletilmediğini belirten Taliban sözcüsü, şöyle devam etti:

"Amerikan tarafı bize bununla ilgili herhangi bir şey sormadı, çünkü bunun gerçek olmadığını, yalan olduğunu biliyorlar. Bu nedenle bu konuyu bize sormadılar. Hali hazırda askeri bir iletişim kanalımız bulunmakta. Herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda onlara açıklamalarımızı ve bilgilendirmelerimizi gönderiyoruz, onlar da bize gönderiyor. Fakat bu konu özelinde bize bir soruları olmadı."

Ne olmuştu?

Geçen haziran sonu New York Times, herhangi bir kanıt sunmadan Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı. Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Trump, bu hikayenin kendisine ve Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vermek için uydurulduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.