Hong Kong'da medya patronunun tutuklanması protesto edildi: Sahibi olduğu gazeteyi satın aldılar

Kentte, sabah saatlerinde gazete satan büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayiler tabloid boyda yayınlanan gazeteye günlük tirajının iki katından fazla talep olduğunu bildirdi.

Hong Kong emniyetinde Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki suçları soruşturmak üzere kurulan özel birimde görevli polisler, dün sabah saatlerinde Apple Daily gazetesi ve çatı şirketi Next Digital'in ofislerine baskın düzenlemişti.

Polis, söz konusu baskınlarda şirketin ve gazetenin kurucusu, iş adamı Jimmy Lai ile iki oğlunu ve Apple Daily’den biri yönetim kurulu başkanı olmak üzere 4 üst düzey çalışanı 'yeni güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği' yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına almıştı.

02:00am, Hong Kong People are already queueing up for @appledaily_hk’s newspaper today to show support to the largest pro-democracy media in Hong Kong.#SupportAppleDaily 🍎✊🏻 pic.twitter.com/FdaYJ9LyKn — Joey Siu 邵嵐 (@JooeySiiu) August 10, 2020​

Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayının ardından Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar devam protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından 'Hong Kong’un vatan hainleri' olarak nitelendirilen gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.