Rusya açıklamadan Duterte alkışladı: Aşınıza güveniyorum, bende deneyebilirsiniz

Rusya’nın koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarını alkışlayan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı denemeleri için gönüllü olmak istediğini söyledi. Duterte’nin bu açıklaması, ilk koronavirüs aşısının tescillendiğinin duyurulmasından da önce geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurmasından saatler önce bir açıklama yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moskova’ya bu konuda çok güvendiğini ve testler için gönüllü olabileceğini açıkladı.

Duterte, “Başkan (Vladimir) Putin'e, koronavirüsle mücadele konusundaki çalışmalarınıza büyük güven duyduğumu ve ürettiğiniz aşının insanlık için gerçekten çok iyi olduğuna inandığımı söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Kamuoyundaki önyargıları hafifletmek isteyen Duterte, aşı teslimatı gerçekleştiğinde kobay olacağını da belirterek, “Deneyebilecekleri ilk kişi ben olabilirim” dedi.

Rusya'nın Manila Büyükelçisi İgor Hovayev, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın Filipinler'e koronavirüs aşısı göndermeyi veya yerel bir firmayla aşının seri üretimini gerçekleştirmeyi planladığını söylemişti.

Rusya, koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke konumunda bulunuyor.

Salgından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler’de şimdiye kadar 2 bin 294 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 136 bin 638’e ulaştı.

Dünyadaki en sıkı karantina kurallarından birini uygulayan Filipinler’de, vaka sayılarını artması üzerine iki hafta önce bazı eyaletlerde tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Toplu taşıma durduruldu ve ülke içinde uçuş seferleri askıya alındı.