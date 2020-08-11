Rusya açıklamadan Duterte alkışladı: Aşınıza güveniyorum, bende deneyebilirsiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurmasından saatler önce bir açıklama yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moskova’ya bu konuda çok güvendiğini ve testler için gönüllü olabileceğini açıkladı.
Kamuoyundaki önyargıları hafifletmek isteyen Duterte, aşı teslimatı gerçekleştiğinde kobay olacağını da belirterek, “Deneyebilecekleri ilk kişi ben olabilirim” dedi.
Rusya'nın Manila Büyükelçisi İgor Hovayev, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın Filipinler'e koronavirüs aşısı göndermeyi veya yerel bir firmayla aşının seri üretimini gerçekleştirmeyi planladığını söylemişti.
Rusya, koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke konumunda bulunuyor.
Salgından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler’de şimdiye kadar 2 bin 294 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 136 bin 638’e ulaştı.
Dünyadaki en sıkı karantina kurallarından birini uygulayan Filipinler’de, vaka sayılarını artması üzerine iki hafta önce bazı eyaletlerde tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Toplu taşıma durduruldu ve ülke içinde uçuş seferleri askıya alındı.
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