Çinli şirket, Adana'daki Hunutlu TES'in inşası için personel gönderdi

China Energy Engineering Group'un bünyesindeki Anhui №1 Electric Power Construction Co., Ltd'ye bağlı 238 inşaat işçisi, pazar günü Türkiye'ye geldi.

İşçiler, 2019 sonunda yılbaşı tatili için Çin'e gitmiş ancak Kovid-19 pandemisinin patlak vermesi nedeniyle geri dönememişti.

Emba Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Mete Bülgün, martta Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, şantiye sahasında 190 Çinli, 800 Türk çalışanın olduğunu, çalışanlar arasında koronavirüs taşıyan hiçbir personelin bulunmadığını belirtmişti.