Çin Devlet Başkanı Şi'den gıda israfına karşı tasarruf çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yiyecek israfına kararlı bir şekilde son verilmesi gerektiğini belirterek 'tasarrufun teşvik edilmesi' çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yiyecek artığı meselesinin şok edici ve üzücü olduğunu açıklayarak haka tasarruf çağrısı yaptı.

Xinxua News'te yer alan habere göre Şi, Çin'in arka arkaya verimli hasatlar yapmasına rağmen özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda güvenliğiyle ilgili kriz durumunda olunduğunu varsayılması gerektiğini belirtti.

Denetimin artırılması gerektiğini söyleyen Şi, etkili önlemlerin alınmasını ve gıda israfını durdurmak için uzun vadeli bir mekanizma kurulması gerektiğini dile getirdi.

Çinli lider, konu hakkında kamu bilincinin daha da artırılmasını; tasarruf alışkanlıklarının 'etkin bir şekilde' geliştirilmesini ve israfın 'utanç verici' olduğunun vurgulandığı ve tasarruflu olmanın alkışlandığı bir sosyal ortamın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Şi, Ocak 2013'te de konuya ilişkin bir talimatlandırmada bulunmuş ve çok kez tasarruflu davranma ve israfa karşı çıkma gibi sosyal gelenekleri teşvik etme çağrısında bulunmuştu.