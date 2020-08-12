Duterte, Rusya'nın koronavirüs aşısı için kobay olmak istiyor: 'Yaşlandı, hayatını Filipinler halkı için feda edebilir'

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için kobay olmak istediği öğrenildi.

Rusya'nın koronavirüs aşısını üretmesi ve 2 bin kişi üzerinde denediğini açıklamasının ardından Filipinler Devlet Başkanı Duterte, aşı için gönüllü olduğunu söyledi.

Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Filipinler sağlık otoritelerinin Perşembe günü Gamaleya Merkezi ile bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.

Duterte ayrıca, Rusya'nın salgın karşıtı çalışmalarına 'büyük güveni olduğunu' belirtti ve Putin'e seslenerek "İnanıyorum ki, geliştirdiğiniz aşı insanlık için gerçekten iyi, üzerinde deneme yapılacak ilk kişi ben olacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü Harry Rogue ise, tartışmalı açıklamalar yapmakla bilinen Duterte'nin 'şaka yapmadığını' söyledi ve "Yaşlandı. Hayatını Filipinler halkı için feda edebilir" dedi.

Ölü sayısı 1400'ün üzerinde

Öte yandan, Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire de, hükümete bağlı bir grubun Moskova merkezli Gamaleva Merkezi ile Filipinler'deki klinik araştırmaların kapsamını ve protokollerini tartışmak üzere bir görüşme planladığını açıkladı.

Endonezya'dan sonra Asya'da en yüksek vaka oranına sahip Filipinler'de 143 binden fazla vaka koronavirüs vakası var ve ölü sayısının da 1400'ün üzerinde.

Duterte ayrıca, geçen sene ülkede paniğe yol açan Dengvaxia ilacını yasaklamıştı ancak Dünya Sağlık Örgütü de, 20'den fazla ülkenin yaygın kullanım için ilaca lisans verdiğini açıklamıştı.