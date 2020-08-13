Ölen eşinin balmumu heykelini yaptırıp evin baş köşesine koydu

Hindistan’da iş insanı Srinivas Gupta hayatını kaybeden eşinin balmumu heykelini yaptırdı. Gupta, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Koppal bölgesinde yer alan evde düzenlenen taşınma partisinde heykelin açılışını yaptı.

Gupta’nın eşi Madhavi, 2017 yılında trafik kazası nedeniyle öldüğünde karı kocanın hayalini kurarak birlikte yaptırdıkları ev henüz inşaat aşamasındaydı. Gupta bu nedenle eşini her daim hatırlamak için balmumundan heykel yaptırarak, evinin baş köşesine koydu.

Haber Global'de yer alan habere göre, Heykeli Shridhar Murthy adlı heykeltıraşa yaptıran Gupta ve çiftin iki kızı, heykeli evin avlusunda tutmak istediklerini söyledi. Madhavi'nin balmumu heykeline pembe bir sari giydirilmiş, altınlar takılmış ve bu görüntüsüyle oldukça gerçekçi olduğu görülüyor.

Gupta'nın iki kızından biri olan Anusha, "Evin tüm planlaması annem tarafından yapıldı ve bu yeni eve onsuz girmeyi hayal bile edemedik" dedi.

Madhavi ve iki kızları, 2017'de geçirdikleri kaza sırasında arabada birliktelerdi. Madhavi olay yerinde hayatını kaybederken, kızları hafif yaralandı.

"Büyük bir bağımız vardı. Her şey birkaç dakika içinde oldu. Artık bizimle olmadığı gerçeğini sindiremedik" diyen Anusha, yeni evin Madhavi'nin her zaman hayalini kurduğu bir şey olduğunu ve onsuz taşınmanın doğru gelmediğini ifade etti.