Hindistan'dan sınır bölgelerindeki Çin askerlerinin çekilmesinin hızlandırılması çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, düzenlediği çevirim içi basın toplantısında, iki ülke arasındaki sınır müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından bazı gelişmeler kaydedildiğini belirten Srivastava, sürecin, mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini ancak bunu başarmanın her iki tarafın da mutabık kalacağı adımların atılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Srivastava, Hindistan'ın Pekin yönetiminin askeri varlığın tamamen geri çekilmesi ve sınır bölgelerinde barışın ve sükunetin tam olarak yeniden tesis edilmesi hedefi uyarınca içtenlikle çalışmasını beklediğini kaydetti.