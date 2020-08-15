Çin'de pandemi koşullarında yaşanabilecek 'geleceğin şehri' inşa ediliyor

Çin'de, pandemi koşullarında yaşanabilecek ve yaşamın tüm özellikleri dikkate alınarak geleceğin şehri inşa ediliyor. Şehir, Guallart Architects mimarlık bürosu tarafından tasarlanacak.

ArchDaily'de yer alan habere göre, Pekin'e 100 kilometre uzaklıktaki Xiongan'a inşa edilecek şehir; geleneksel Avrupa planı, modern Çin gökdelenleri ve tarımsal peyzajın bir kombinasyonundan oluşacak.

Tüm binaların çatılarına, ürünlerin yetiştirileceği ve aynı zamanda güneş panellerinden enerji elde edileceği seralar yerleştirilecek. İlk katlar ortak çalışma alanları ve 3D yazıcılarla donatılarak atık geri dönüşüm organize edilecek. Her bina yağmur sularını toplayarak arıtma işleminden geçirecek ve içme suyu elde edecek.

Kurulacak şehirle ilgili bilgi veren mimarlar, "Artık şehirler ve binaları tasarlarken hiçbir şey (koronavirüs pandemisi) olmamış gibi davranamayız” diyerek, “Tüm ekibimizin evden çalıştığı karantina önlemleri sırasında bir proje geliştirdik ve karantina koşullarında hayatımızı daha iyi hale getirebilecek tüm bu yönleri dahil etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Binalar tasarım teknolojileri kullanılarak ahşap yapılardan inşa edilecek. Şehirde konutlar, ofisler, yüzme havuzları, mağazalar, gıda marketleri, anaokulu, yönetim, İtfaiye istasyonu ve diğer tesisler bulunacak.

Geleceğin şehri Xiongan'ın her bölümü olabildiğince işlevsel hale getirilecek.