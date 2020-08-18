Endozenya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da merkez üssü Samar adası olan 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'na (BMKG) göre, geçen saatlerde Filipinler'de merkez üssü Samar adası olan 6.9 ​​büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem en çok ülkenin Mapanas, Legazpi, Lezo, Aklan, Iloilo ve Roxas bölgelerinde hissedildi.

BREAKING. An #earthquake has been reported in Samar, central Philippines. Categorized as a 6.8/6.9 earthquake. Multiple reports coming in.. https://t.co/HHWFhmXYNT pic.twitter.com/joYZ56iK31 — Helio Macedo (@Heliomnetto) August 18, 2020

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremi 6.7 büyüklüğünde kaydetti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 6.6 büyüklüğünde bir deprem bildirdi.

Depremin ardından yaşanan kayıp ve maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmaken tsunami uyarısı da yapılmadı.