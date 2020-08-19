Endonezya'da 6.8 büyüklüklerinde art arda iki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) paylaştığı verilere göre, Endonezya'nın Güney Sumatra bölgesinde 6.8 büyüklüklerinde iki ayrı deprem meydana geldi.

USGS verileri, ilk depremin merkez üssünün Endonezya'nın Bengkulu kentinin 144 kilometre uzaklıkta olduğunu ve depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini gösterdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ikinci depremin merkez üssünü Bengkulu'nun yaklaşık 130 kilometre batısı olarak kaydetti.

​Diğer yandan USGS, ikinci depremi 6.9 şiddetinde kaydetti.

Depremde ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), dün ülkede merkez üssü Samar adası olan 6.9 ​​büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirmişti.