Tayland'da monarşiye meydan okuyan protestocu liderler gözaltında

Güneydoğu Asya'nın kraliyet destekli askeri darbeler ülkesi Tayland'da temmuz ortasından beri düzenlenen monarşi ve ordu karşıtı protestoların liderleri birbiri ardına gözaltına alınıyor.

Tayland'da monarşi ve ordu destekli rejime yönelik büyüyen protestoların liderlerinden gözaltına alınanların sayısı en az 9'a çıktı.

Tayland için bir ilk

Kral Maha Vajiralongkorn'un anayasal rolünün sınırlandırılmasını ve monarşinin reformdan geçirilmesini talep ederek tabuları yıkan avukat Anon Nampa, daha önce gözaltına alınıp kefaletle bırakılmasının ardından yeniden miting düzenleyince ikinci kez gözaltına konuldu.

Rapçiler de gözaltında

Tay İnsan Hakları İçin Avukatlar grubunun açıklamasına göre ordu karşıtı performanslar sergileyen iki rapçi de gözaltına alınanlar arasında.

Thailand Arrests Leaders of Protests Challenging the Monarchy https://t.co/1prTmiMEOn — Jeffrey Levin (@jilevin) August 20, 2020

Yerel basına göre 15 muhalif aktivist hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Haklarındaki suçlamalar arasında 'ayaklanma çıkarma' da var ki, bunun için 7 yıla varan hapis cezası talep ediliyor.

Tayland'da tabu konumundaki monarşiye yönelik en ufak eleştiri bile çok ağır hapisle cezalandırılabiliyor.

Cuntacı başbakan: Monarşi tartışılamaz

Dün Başbakan Prayuth Chan-Ocha, 'protestocuların saygın bir kurum olan monarşiyle ilgili konuları tartışmaması gerektiğine' dair açıklama yaptı.

2014'te iktidara el koyan askeri darbeye liderlik eden eski bir general olan ve Mart 2019'da tartışmalı bir seçimle başbakanlığı üstlenen Prayuth, "Tayland'da 67 milyon insan yaşıyor, bunların hepsi protesto için sokağa dökülüyor değil. Bu ülke insanlarının çoğunluğu gösterilerle hemfikir değil" dedi.

Genel sekreteri gözaltına alınan Yoksullar Meclisi, tüm aktivistlerin derhal koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yaptı. STK, protestocuların talepleri karşılanmazsa başkent Bangkok'u felç edecek uzun süreli eylem tehdidinde bulundu.

Gençler değişim istiyor

Tayland'da temmuz ortasından beri hemen her gün düzenlenen ve ağustosta da devam eden protestolara değişim isteyen öğrenciler büyük destek veriyor.

Yeni anayasa talebi

Mart 2019 seçimlerinin sonuçlarını reddeden protestocular, ordu destekli hükümetin istifası, muhaliflere yönelik baskılara son verilmesi, yeni anayasa yazılması ve yeni genel seçimlere gidilmesini talep ediyor.