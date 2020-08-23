Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı mart ayı düzeyine geri döndü, ülke çapında kısmi kapanmaya gidildi

Daha önce pandemiyle mücadeledeki başarısı nedeniyle övülen Güney Kore'de günlerdir 300'ün üzerinde vaka kaydedilmesi üzerine sıkı önlemler ülke çapında yürürlüğe konuldu. Yetkililer, tümden eve kapanma aşamasına geçilebileceği uyarısını yaptı. Yeni salgının kaynağı ise önlemlere muhalefet eden bir Protestan kilisesi.

Koronavirüsün ilk sıçradığı ülkelerden olan ve derhal kitlesel test yapmaya başlayıp pozitif vakaları saptayarak ve tecrit ederek pandemiye karşı erken başarı elde eden Güney Kore'de kazanımlar boşa gitme noktasına geldi.

Başkent Seul'deki bir kiliseden ve diğer toplanma merkezlerinden koronavirüsün yeniden yayıldığı belirlenirken, pazar günü itibarıyla ilk kez mart başından beri en yüksek vaka sayısı açıklandı.

Bunun üzerine Seul'de sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırıldığı 2. aşama uygulaması ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.

Bu kapsamda tüm toplantılar, kiliselerde toplanmalar yasaklandı, gece kulüpleri ve tüm eğlence mekanları, büfeler ve siber kafeler kapatılırken, tüm profesyonel spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Yetkililer önlemlerde üçüncü aşamaya geçmek zorunda kalınabileceği uyarısını yaptı.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo ülke olarak çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Güney Kore'de bir ara günlük vaka sayısı 20'nin altına indiğinden, bu ani tırmanış halkı çok şaşırttı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, cuma günü 332 ve cumartesi gecesi itibarıyla 397 yeni vaka açıkladı. Böylece üç haneli vaka seyrinin süresi 10 günü geçti. Toplam vaka sayısı 17 bin 399, toplam ölüm sayısı 309'a ulaştı.

Öncesinde yeni salgının merkezi olarak belirlenen Seul'daki bir Protestan kilisesinin 315 üyesinde koronavirüs teşhis edildi.

Üyeleri Cumhurbaşkanı Moon Jae-in karşıtı protestolar düzenleyen ve tartışmalara neden olan muhafazakar bir rahibin liderlik ettiği Sarang Jeil Kilisesi kapatılıp polis tarafından kordona alındı ve yaklaşık 3 bin 400 üyesi karantinaya konuldu.