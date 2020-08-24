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    Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddia edildi

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği ileri sürüldü.

    New York Post'un Güney Kore medyasına dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürdü.

    ​Chang, "(Kim'in) Komada olduğunu tahmin ediyorum ancak henüz hayatta" dedi.

    ‘Kim Yo-jong ülkeyi yönetmeye yardımcı olmaya hazır’

    Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkeyi yönetmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Chang, "Tam bir ardıl yapı oluşturulmadı, bu nedenle boşluk uzun süre sürdürülemeyeceği için Kim Yo-jong öne çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Chang'ın konuya ilişkin iddiaları, Güney Koreli istihbarat yetkililerinin, Kim'in 33 yaşındaki kardeşinin, halefi olarak atanmamış olmasına rağmen artık "de facto ikinci lider" olarak görev yaptığına ilişkin açıklamasının akabinde geldi.

    Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi yetkilileri, milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantıda, Kuzey Kore'deki iktidar değişikliğinin kısmen "(Kim'in) hükümdarlığındaki stresi azaltmak ve siyasi başarısızlık durumunda suçun yönünü değiştirmeyi" amaçladığını söylemişti.

    Haberde, “Kim’in hala mutlak otoritesini koruduğu ancak otoritesinin bir kısmının azar azar devredildiği” aktarılmıştı.

    Kim hakkındaki söylentiler

    Kuzey Kore lideri Kim hakkında, nisanda "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

    Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

    Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

    Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

    İddiaların ardından Kim Jong-un'un, mayıs başında, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Kim Yo-jong, Kim Jong-un, Kuzey Kore, New York Post
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