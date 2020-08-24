Mumbai yakınlarında 5 katlı bina çöktü: Enkaz altında 90 kişi mahsur

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Mumbai yakınlarında çöken 5 katlı bir binada en az 90 kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

Polis Mumbai'nin 200 km güneyinde yıkılan binanın enkazından şu ana kadar 28 kişinin kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını belirtti. Olayda kayda geçen can kaybı henüz bulunmuyor.

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