Hindistan'da çöken binanın enkazında bulunan 4 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı

Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında çöken binanın enkazında bulunan dört yaşındaki bir erkek çocuk sağ olarak kurtarıldı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde, beş katlı bir binanın dün gece çökmesi sonrasında başlatılan artama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer bugün dört yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan çıkarmayı başardı.

NDRF personnel rescuing a 4 year old kid,Mohmad bangi, in #Mahad, Raigad, Maharashtra where a multistorey building collapsed yesterday pic.twitter.com/zNL3dJklGt — All India Radio News (@airnewsalerts) August 25, 2020

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Sözcüsü Sachidanand Gawde, enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkardıklarını da açıkladı.

Yetkililer binadaki 47 dairede oturan sakinlerin çoğunun koronavirüs salgını nedeniyle evlerini terk ettiğini, bunun durumu nispeten kolaylaştırdığını söylüyor. Binada bulunanların pek çoğunun da sarsıntıyı hissederek kaçtığı belirtiliyor. Ancak yine de 20 ila 70 arasında insanın enkaz altında kaldığı düşünülüyor.

Madad polisinden bir kaynak, “İçeride kaç kişinin mahsur kaldığını kimse bilmiyor” dedi. Enkaz altında kalanların sayısı başlangıçta 200 olarak açıklansa da son verileri paylaşan Mahad Milletvekili Bharat Gogawale, “Son tahminlere göre, içeride 20 kişi bulunuyor” diye konuştu.

Binanın çökme nedeni henüz netlik kazanmadı ancak Hindistan’da haziran-eylül ayları arasında etkili olan muson sezonunda bu tarz olaylara sık rastlanıyor.