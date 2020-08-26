Komada denilen Kim, parti toplantısında konuştu: Virüse ve tayfuna karşı uyardı

Parti toplantısına katılarak komada olduğu iddialarını çürüten Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, koronavirüs salgını ve yaklaşan tayfun konusunda yetkililere hazırlıklı olma uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ardından ilk kez iktidardaki İşçi Partisi'nin politbüro toplantısında görüntülendi.

Resmi devlet ajansı KCNA’nın dün gerçekleştiğini belirttiği toplantıda Kim, Kuzey Koreli yetkililere, koronavirüs salgını ve yaklaşan tayfunun ülkeye getireceği tehlikelere hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Servis edilen fotoğraflarda, toplantı sırasında sigara içtiği görülen Kim, devletin ‘kötü huylu virüsü uzak tutma çabalarında bazı eksiklikler yaşandığını’ söyledi ancak detay vermedi.

Kuzey Kore’den yapılan resmi açıklamalara göre ülkede henüz bir koronavirüs vakası görülmedi. Olası bir salgının, yaptırımlar altında yaşayan ülkede ciddi bir yıkıma yol açabileceği belirtiliyor.

Son olarak Güney Kore’den tekrar Kuzey Kore’ye kaçan 24 yaşındaki erkeğin virüs taşıdığından şüphelenilmiş, ancak bu doğrulanmamıştı.

Öte yandan Bavi tayfununun da bu hafta ülkede etkili olması bekleniyor.

Bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kim Jong-un'un sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler sık sık gündeme geliyor. Son olarak Kim’in komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği öne sürülmüştü.