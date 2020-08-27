‘Her Gürcistan vatandaşının daha zengin olabileceğini görüyorum’ diyen Saakaşvili: Ülkeme dönüyorum

Bir video mesajla kamuoyuna açıklama yapan Saakaşvili, "Ukrayna, benim ikinci evim. Zamanında birinci evim tatlı Gürcistan'dan buraya geldim. Ukrayna'yı öğrencilik dönemlerimden beri seviyorum, en zor zamanlarda beni olduğum gibi kabul etti, koşul ve talep sunmadı. Buna çok değer veriyorum" dedi.

Gürcistan'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde hataları olduğunu kabul eden Saakaşvili, "Son 7 yılda çok şey oldu ve ülkeme daha iyi hizmet etmek ve hataya düşmemek için yetecek deneyim ve bilgi edindim. Tanrı şahit, halkım için en iyisini istedim. Halkımın daha iyi, daha zengin şekilde yaşamasını istedim ve yapılan hatalar için herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saakaşvili sözlerini şöyle sürdürdü: "7 yıl içinde Gürcistan'la ilgili haberlere bakmadığım bir gün bile olmadı. Devlet başkanlığı dönemim boş gelmedi ve o zaman ortaya koyduğumuz çoğu şey hala ayakta ve çalışıyor. Ancak Gürcistan'daki haberleri duyduğumda, çok daha iyi yaşayabileceğimizi, her Gürcistan vatandaşının daha zengin olabileceğini anlıyorum ve bunu başaracağız. Geri dönüyorum!"

Poroşenko'yla arası açılmıştı

Görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ülkesi Gürcistan'da yargılanıp vatandaşlığı elinden alınan Saakaşvili, 2015'te Ukrayna siyaset sahnesinde Odessa valisi olarak belirmiş, dönemin devlet başkanı Poroşenko’nun yakın müttefiklerinden birisi olmuştu.

Ancak iki siyasetçinin arası bir süre sonra açılmış, 'anlamlı reformlar gerçekleştirememekle' itham edilen Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığı, Poroşenko tarafından elinden alınmıştı.

Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığı geçen yıl Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından geri verilmişti. Zelenskiy, Mayıs 2020'de ise Saakaşvili'yi Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atamıştı.