Japon medyası: Başbakan Şinzo Abe istifasını açıklayacak

Japonya'da yayın yapan kamu yayın kuruluşu NHK, Başbakan Şinzo Abe'nin bu akşam yerel saatle 17.00'da yapacağı basın toplantısıyla istifasını açıklayacağını duyurdu.

65 yaşındaki Abe'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Bir süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Abe’nin yakın zamanda iki kez hastaneye gitmesi hakkındaki iddiaları kuvvetlendirmişti.

Abe de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sağlık sorunlarımın hükümetin görevlerini tam olarak yerine getirmesine sebebiyet vermemesi için istifa etmeye hazırım” ifadesini kullandı.

2007 yılında da sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Abe, 2012'de tekrar seçilmişti.

8 yıldır başbakan olarak görev yapan Abe, ülkede en uzun süre bu makama sahip olan lider olma rekorunu elinde tutuyor.

Abe'nin oyları, coronavirus süreci ve partisindeki çalkantılı süreç ile birlikte yüzde 30 seviyelerine düşmüştü.