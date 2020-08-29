Kuzey Kore’den gelen ‘gizemli mesaj’ Güney Kore basınında

Kuzey Kore devlet radyo istasyonu Pyongyang Broadcast Service'in YouTube kanalına yüklediği ve ardından sildiği ya da gizlediği dijital kodlardan oluşan ‘gizemli mesaj’ Güney Kore medyasında haber konusu oldu.

Güney Kore’nin en yaygın gazetelerinden Chosun Ilbo, Pyongyang Broadcast Service'in YouTube kanalına yüklediği ve ardından sildiği ya da gizlediği dijital kodlardan oluşan videonun, Kuzey Kore’nin yurt dışındaki ajanlarına yollanan ‘şifreli mesaj’ olduğunu ileri sürdü.

Gazetenin haberine göre yaklaşık bir buçuk dakikalık ‘0100011001-001’ adlı video bu sabah kanala yüklendi. Videoyu Kuzey Kore’nin yurt dışındaki ajanlarına yollanan ‘şifreli mesaj’ olarak değerlendiren gazeteciler, videodaki sunucu kadının ‘sayfa 564-23 numara’, ‘sayfa 479-19 numara’, ‘sayfa 694-20 numara’ şeklinde pek anlaşılmayan mesajlar okuduğuna dikkat çekti.

Haberde, videonun ‘sefer ajanları için Uzaktan Eğitim Üniversitesi'nin bilişim teknolojileri hakkındaki temel bilgileri tekrar etme görevi 719’ içerdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Kuzey Kore, Pyongyang Broadcast Service'in ‘Soğuk Savaş’ döneminden bu yana sürekli bu tür yayınları yapmasına rağmen yurt dışındaki ajanlarına mesaj yollamak için ilk kez YouTube kanalı kullanıyor.

Aynı zamanda benzer içerikli, fakat farklı rakamların kullanıldığı bir mesaj daha Pyongyang Broadcast Service'in YouTube kanalının tarifinde yer alıyor. Mesajın ne zamandan beri kanalda yer aldığının bilinmediğini belirten haberde, bunun Pyongyang’ın bu tür mesajları ilk kez kullanmadığına işaret ettiği tahmin ediliyor.

Yonhap ajansının aktardığı üzere şu anda kanalda bulunmayan ‘0100011001-001’ adlı video en az 2 bin 500 kişi tarafından izlendi.