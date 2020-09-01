Kayıt
15:36 02 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Avustralya’da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042430830_0:193:3070:1919_1200x675_80_0_0_732622ac4d3468394442c440f7236dd1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202009011042759794-avustralyada-kovid-19-kaynakli-can-kayiplari-ve-vaka-sayilari-dusuyor/

    Avustralya’da son 24 saatte 85 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulurken, dün 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugünkü can kaybı 5’e düştü.

    Günlük Kovid-19 vakalarının 30 Temmuz’da 747’ye ulaştığı Avustralya’da, son 24 saatte yeni vaka sayısı 85’e düşerken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 25 bin 831’e, iyileşen sayısı da 21 bin 345’e yükseldi.

    Öte yandan dün bir günde ilk kez 41 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Avustralya’daki can kaybı bugün 5’e inerken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 657’ye çıktı.

    Halen 2 bin 913 aktif vakanın bulunduğu ülkede, virüs nedeniyle hastalanan Avustralyalılardan 27’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 481 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

    Kovid-19 yasaklarına uymayanlara para cezası

    Sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu Victoria eyaletinde Kovid-19 kurallarına aykırı davranan 122 kişiye polis ekipleri tarafından para cezası verildiği açıklandı.

    Para cezalarının yasaklara karşı gösteri düzenleyenlere, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ve maske takmayanlara kesildiğini açıklayan Victoria Polisi, Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

    Victoria’daki yasakları ihlal eden şahıslara 1652, iş yerlerine ise 9 bin 913 Avustralya doları para ceza kesiliyor.

    Queensland’a girmek isteyen Kovid-19’lu kişi gözaltına alındı

    Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, Victoria eyaletinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ismi açıklanmayan 48 yaşındaki bir erkeğin Queensland’a girmek isterken polis tarafından yakalandığını açıkladı.

    Victoria eyalet yetkilileri tarafından adresinde bulunamayan adamın Jetstar havayollarına ait bir uçakla Melbourne’dan Brisbane havalimanına geldiğini hatırlatan Başbakan Palaszczuk, ‘‘Bu, Queensland'a yasadışı yollarla girmeye çalışan adamı yakalamayı başaran polisin harika bir çalışması" ifadelerini kullandı.

    Queensland eyaletine kayıtlı söz konusu kişiyle aynı uçakta yer alan yolcularından test yaptırmaları kendi kendilerini karantinaya almaları istendi.

    Avustralya’daki Kovid-19 salgını nedeniyle eyalet yönetimleri, birbirleri arasındaki sınırları kapatmış durumda. Özellikle virüsün yaygın olduğu Victoria eyaletinde yaşayan Avustralyalıların diğer eyaletlere girmelerine izin verilmiyor.

    NSW-Victoria eyalet sınırında yeni kurallar

    Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Victoria eyaleti ile olan sınırlarının her iki tarafında da 50 kilometrelik alanda seyahat edilmesine izin verileceğini açıkladı.

    Şu an sınırların kapalı olmasından dolayı bölgede yaşayanların zor durumda olduğunu hatırlatan ve cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallarla halkın rahatlayacağını belirten Başbakan Berejiklian, sınır kapatma kararının salgın boyunca verdiği en zor karar olduğunu söyledi.

    Berejiklian, sınırın her iki tarafında da 50’şer kilometrelik alanda seyahat özgürlüğü getirecek kararın, Victoria eyaletindeki salgının yavaşlamasıyla alındığını sözlerine ekledi.

    Yeni Zelanda’da 14 yeni vaka kaydedildi

    Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins başkent Wellington’da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vaka sayıları ve gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

    Son 24 saatteki 8 bin 599 testten elde edilen verilere göre 14 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Bakan Hipkins, ülkedeki 132 aktif vakadan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 8 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

    Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen 766 bin 626 testte virüse yakalandığı belirlenen 1752 kişiden 1598’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

    Etiketler:
    azalma, vaka sayısı, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Avustralya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portresi kategorsinde birinci seçilen Richard Robinson'un Leopard Anemone isimli fotoğrafı
    Avustralya 2020 Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet