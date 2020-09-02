Tayland Kralı, haremine geri çağırdığı 'resmi metresine' tüm unvanlarını geri verdi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, önce resmi metresi ilan ettiği, daha sonra sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı ancak affedip Almanya'daki haremine çağırdığı sevgilisine tüm resmi unvanlarını geri verdi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 67 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yaklaşık bir yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı eski yakın koruması Sineenat Wongvajirapakdi ile ‘arasını düzeltti’.

Sineenat’ı önce resmi metresi ilan eden, ardından sadakatsizlikle suçlayarak hapse attıran ancak aylar sonra affedip haremine çağıran Kral, şimdi de sevgilisine tüm resmi unvanlarını ve askeri rütbesini geri verdi.

Royal Gazette’de yayımlanan saray kararında, “Sineenat Wongvajirapakdi’nin imajı zedelenmedi. Bundan böyle, askeri rütbelerinden veya kraliyet nişanlarından hiç yoksun kalmamış gibi olacak” ifadelerine yer verildi.

Ülke saray karşıtı protestolara sahne oluyor

Karar, Tayland’ın saray karşıtı protestolarla sarsıldığı bir dönemde geldi. Demokrasi yanlısı binlerce kişi şeffaflık ve sarayda reform talebiyle eylemler düzenliyor.

Üç kez evlenen ve dördüncü evliliğini süren Maha Vajiralongkorn, son eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra, General Sineenat Wongvajirapakdi’nin de 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı.

Ancak üç ay sonra Kral, sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azletmiş, tüm unvanlarını geri almış ve hapse attırmıştı.

Salgın boyunca 20 kişilik haremiyle birlikte Almanya’da Alp Dağları'ndaki lüks bir otele kapanan Kral, Sineenat’ı affetmiş ve yanına çağırmıştı.

Bangkok’da bir cezaevinde tutulan ve ekim ayından beri ortada görünmeyen Sineenat, son olarak birkaç gün önce Kral ile birlikte uçaktan inerken fotoğraflanmıştı.

King Vajiralongkorn and Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi, together again, Saturday 29 August 2020. Photograph courtesy of BILD. pic.twitter.com/69TqFvXIbD — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 30, 2020

​