Hindistan, Çin'le bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan, yaşanan sınır anlaşmazlığı nedeniyle Çin ile bağlantılı 118 mobil uygulamayı daha yasakladığını duyurdu. Yasaklanan uygulamalar arasında dünya çapında popüler olan PUBG de var.

Hindistan ve Çin arasında devam eden anlaşmazlık, mobil uygulamalara yansımaya devam ediyor.

İki ülkenin Himalayalar üzerindeki ihtilaflı sınır bölgesi Ladak’ta bir kez daha karşı karşıya gelmesinin ardından Hindistan, popüler video oyunu PUBG’nin de aralarında olduğu 118 Çinli mobil uygulamayı yasakladı.

Çevrimiçi ödeme hizmetleri, oyunlar, çöpçatanlık siteleri ve hatta selfieleri düzenlemek için kullanılan uygulamaların da yasaklandığı belirtildi.

Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, söz konusu uygulamaların ‘ülkenin egemenliğine ve bütünlüğüne, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiğini’ savundu.

Bu uygulamaların kullanıcı bilgilerini çaldığını da öne süren Bakanlık, bu durumun ‘acil önlemler gerektiren, derin bir endişe konusu’ olduğunu vurguladı.

İlk yasak değil

Hindistan daha önce de haziran ayında ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin ile bağlantılı 59 uygulamaya yasak getirmişti. Bu uygulamalar arasında TikTok, CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyordu.

Hindistan ile Çin arasında yaklaşık 50 yıldır devam eden sınır anlaşmazlığı, 20 Haziran’da Çinli askerlerle yumruk yumruğa bir kavgaya tutuşan 20 Hint askerinin yaşamını yitirmesinin ardından alevlenmişti.

Bu hafta ise Çin’in sınır ihlallerine devam ettiğini savunan Hindistan, dört stratejik noktaya askeri tabur yerleştirdiğini duyurdu. Ancak Çin ihlal iddialarını reddetti ve Hindistan’ı provokasyonla suçladı.