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    Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev

    Aliyev'den Türkiye'ye 'tereddütsüz destek': Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki askeri iş birliğinden rahatsızız

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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda Türkiye'yi desteklediklerini, Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki askeri işbirliğinden de rahatsız olduklarını söyledi. 

    Aliyev, Yunanistan'ın yeni Bakü Büyükelçisi Nikolaos Piperigos'u kabul etti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Aliyev, bazı konuların Azerbaycan-Yunanistan ilişkilerini kötü etkilediğini belirtti.

    Aliyev, ilişkileri kötü etkileyen nedenlerden birinin, Yunan enerji şirketi DESFA'nın satışıyla bağlantılı olduğunu ifade ederek, yaklaşık 6 yıl önce Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) Yunan hükümetinin müracaatı üzerine DESFA'nın satış ihalesine katıldığını ve en iyi teklifi yaparak bu şirketi almaya hak kazandığını hatırlattı. 

    Bunun, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği Güney Gaz Koridoru'nun inşası açısından önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Toplam tutarın yüzde 10'unu oluşturan 40 milyon avroyu avans ödedik. Bu para 2014-2018 yıllarında Yunan hükümetinde kaldı. Fakat maalesef önceki Yunan hükümeti, SOCAR'ın bu hakkını kaybetmesi için her şeyi yaptı" dedi.

    Cumhurbaşkanı Aliyev, bu meşru hakkı, açık ve rekabetçi bir ihale usulüyle Yunanistan Başbakanının (Antonis Samaras) önerisiyle elde ettiklerini, ancak siyasi sebeplerden, önceki Yunan hükümetinin Azerbaycan'a yönelik olumsuz tutumu nedeniyle bu haktan mahrum kaldıklarını ifade ederek, "Kuşkusuz bu, zaten düşük seviyeli ilişkilerimizi ciddi şekilde etkiledi. Ama sonra, açıkçası, Yunan hükümeti bize bu şekilde davranırsa, nasıl yanıt vereceğimizi düşünmemiz gerektiğine karar verdik. Cevabımız neredeyse hiçbir şey yapmamaktı. Herhangi bir karşılık vermedik. Hiçbir diplomatik adım atmadık" şeklinde konuştu. 

    Dağlık Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın politikalarından da bahseden Aliyev, "Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliğinden rahatsızız. Ermenistan, saldırgan davranıyor. Sınırdaki son gerginlikler Ermenistan'ın provokasyonudur. Bir Ermeni subayı yakın zamanda terör eylemi gerçekleştirme girişimi sırasında temas hattını geçmeye çalışırken gözaltına alındı ​​ve ekibinin, askerlerimize ve sivillere saldırmak niyetinde olduğunu itiraf etti. Kısacası Ermenistan, Azerbaycan'ın düşmanıdır ve bu onların kararıdır" ifadelerini kullandı.

    'Her durumda Türkiye'yi destekleyeceğiz'

    Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe de değinen Aliyev, şunları söyledi:

    "Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız değil, bizim için kardeş ülke olduğu da bir sır değil. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz. Tutumumuzu bilmenizi istiyorum. Bu durum benim talimatım üzerine Azerbaycan hükümeti tarafından resmen ilan edildi. Türkiye bizim için sadece dost değil, kardeş bir ülkedir ve Türkler bizim kardeşimizdir. Bu yüzden her konuda onların yanında olacağız. Değinilecek olumlu bir konu bulmak istiyorum ama maalesef bulamıyorum. Yunan hükümetinin, bir önceki hükümetin Azerbaycan'a karşı politikasını yeniden gözden geçireceğini umuyoruz."

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    Etiketler:
    askeri işbirliği, İlham Aliyev, Güney Kıbrıs, Ermenistan, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Türkiye
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