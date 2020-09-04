Palau'dan ABD'ye davet: Burada askeri üs kurun ve gelip düzenli olarak kullanın

Çin’in giderek artan etkisine karşılık ABD’nin kontrolü elden bırakmadığı Pasifik bölgesindeki ada devletlerinden biri olan Palau’dan, Washington’ı ‘sevindirecek’ çağrı geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in geçen hafta yaptığı ada ziyaretinin ardından ‘zaman kaybetmeyen’ Palau lideri Tommy Remengesau, ABD askerlerine kapılarını açtı. Esper’e hitaben bir mektup kaleme alan Remengesau, “Palau’nun ABD ordusundan talebi basit: Ortak kullanılacak üsler inşa edin ve gelip düzenli olarak bunları kullanın” dedi.

Devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre Esper’e ‘elden teslim edilmesi’ öngörülen mektup, ABD’nin Palau’da kara üsleri, liman tesisleri ve askeri hava meydanı kurmasını talep ediyor.

Remengesau, ayrıca genişliği nedeniyle ülke olarak korumakta yetersiz kaldıkları deniz rezervinde devriye gezmeye yardımcı olmak için Palau'da bir ABD Sahil Güvenlik varlığı bulunmasını da önerdi.

Bağımsız ama anlaşmayla 'bağlı'

Palau’nun mili bir ordusu bulunmuyor. Öte yandan Palau her ne kadar bağımsız bir devlet olsa da diğer pek çok Pasifik ada ülkesi gibi ‘Özgür Ortaklık Anlaşması’ ile ABD’ye bağlı bulunuyor. Bu da ABD’ye bu coğrafyalarda kara sularını ve hava sahasını kontrol etme hakkı tanıyor. Ancak Palau’da henüz ABD’nin askeri varlığı bulunmuyor.

Bu anlaşmaya atıfta bulunan Tommy Remengesau, “Palau'da düzenli bir ABD askeri varlığı oluşturmak için sözleşmenin mekanizmalarını kullanmalıyız. ABD ordusunun Palau Cumhuriyeti'nde savunma alanları kurma hakkı, tüm sözleşme süresince yeterli oranda kullanılmadı” dedi.

Remengesau’ye göre kurulacak üsler, sadece ABD ordusunun gerektiğinde savaşa hazır bulunma kapasitesini artırmayacak, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkı sağlayacak.

Mark Esper, Palau’daki ziyaretinde Çin’i ‘bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetler yürütmekle’ suçlamıştı.