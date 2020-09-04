Japon suşi şefi, salgın nedeniyle azalan işlerini 'üstsüz teslimatla' canlandırmaya çalışıyor

Koronavirüs salgının nedeniyle işleri durma noktasına gelen işletmeler, krizi aşmak için ilginç yöntemler geliştirmeyi sürdürüyor.

Bunun bir örneğine de Japonya’da rastlandı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, talepleri artırmak isteyen bir suşi restoranı, müşterilerinin siparişlerini ‘üstsüz vücut geliştiricilerle’ birlikte göndermeye başladı.

Sushi delivery in central Japan gets creative with buff bodybuilders amid pandemic https://t.co/QS9Dz7sFZz — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) September 4, 2020

‘Delivery Macho’ adı verilen sistem, aynı zamanda eski bir vücut geliştiricisi olan 41 yaşındaki şef Masanori Sugiura tarafından hayat geçirildi.

Sugiura, teslimat yapacak kişileri de daha önce spor salonlarında çalışan ancak salgın süresince işsiz kalan arkadaşları arasından seçti.

Restoranın günde 10 siparişe yanıt verirken, bu şekilde teslimat almak isteyen müşterilere de en az 7 bin yenlik (yaklaşık 490 TL) sipariş vermek zorunluluğu getirildi.

Girişim sosyal medyada büyük ses getirirken, restoranın aylık gelirinin 1.5 milyon yene ulaştığı belirtildi.