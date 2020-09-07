Hindistan'dan dünya rekoru: Bir günde 90 binden fazla koronavirüs vakası

Hindistan, dünyanın günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rekorunu kırdı. Ülkede bir günde 90 bin 632 yeni vaka kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi dünya genelinde koronavirüs vakalarının 27 milyonu aştığını gösterirken Hindistan'da vaka sayısı da 4 milyonu aşmış durumda.

The Guardian'da yer alan habere göre, Hindistan, 24 saat içinde 90 bin 632 vaka kaydederek dünya rekoru kırdı ve Brezilya'daki toplam vaka sayısını geride bıraktı.

ABD'de şu ana kadar 6.2 milyon vaka, Brezilya'da ise 4 milyon 137 bin 521 vaka kaydedildi.

Öte yandan Hindistan, 4.204.613 vaka sayısı ile dünyadaki en büyük ikinci doğrulanmış vaka sayısına sahip. Dünyadaki üçüncü en yüksek ölüm oranına sahip Hindistan'da ise 71.642 ölüm vakası bildirdi.