7 ay boyunca denizde sürüklenen 300 Arakanlı mülteci Endonezya'ya ulaştı

Para ödemedikleri gerekçesiyle insan kaçakçıları tarafından yedi ay boyunca bir teknede alıkonulan Arakanlı yaklaşık 300 mültecinin Endonezya’ya ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, çok sayıda çocuğun da aralarında bulunduğu 300 Arakanlı mültecinin, Endonezya’nın Sumatra adasındaki Lhokseumawe kentine ulaştığını açıkladı. Ahşap bir teknedeki mültecilerin, yerel halkın yardımıyla karaya çıktığı belirtildi.

Mültecilerin yedi ay boyunca denizde sürüklendiği, çoğunun kuvvetten düştüğü kaydedildi. Gruptaki en az bir kişinin hasta olduğu ve hemen hastaneye kaldırıldığı da ifade edildi.

Arakan Projesi adlı sivil toplum örgütünün yöneticisi Chris Lewa, insan tacirlerinin, mültecilerin ailelerinden zorla para aldığını ve onları denizde alıkoyduklarını söyledi. Lewa, “Bu insanlar aslında rehin tutulmuş. Kaçakçılar, ödeme yapana kadar karaya çıkmayacaklarını söylemiş” ifadelerini kullandı. Ancak Lewa, henüz olayın tüm ayrıntılarını bilmediklerini de ekledi.

Bunun, 2015 yılından bu yana Myanmar’dan yapılan en büyük kitlesel göçlerden biri olduğuna inanılıyor.

Haziran ayında da yaklaşık dört ay boyunca denizde sürüklenen ve çoğunluğu kadınlarla çocuklardan oluşan 100 Arakanlı mülteci aynı bölgede kurtarılmıştı. Grubun insan kaçakçıları tarafından dövüldüğü, hayatta kalabilmek için idrarlarını içmek zorunda kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Nüfusunun yüzde 90'i Budist olan Myanmar'da Arakanlılar etnik bir azınlık olarak tanınmıyor. Birleşmiş Milletler, Arakanlıları ‘dünya genelinde en fazla zulme uğrayan azınlıklardan biri’ olarak gösteriyor.