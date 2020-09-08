Güney Kore, koronavirüsle gribi ayırt edebilen test geliştiriyor

Güney Kore, koronavirüsle mevsimsel gribi aynı anda test edebilen, dolayısıyla birbirlerine çok benzeyen semptomları ayırt edebilen tek bir test kiti geliştirdiğini duyurdu.

Salgında ikinci dalga endişesine grip mevsiminin kapıda olması da eklenince yetkililer ek önlemler için kolları sıvadı. Bu amaçla Güney Kore, semptomları birbirine çok benzeyen koronavirüs ve gribi aynı anda test edebilecek bir kit geliştirme fikrini ortaya attı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yöneticisi Jeong Eun-kyeong, “Koronavirüs ve influenza ortak semptomlara sahip olduğundan, ülkenin salgınla mücadelesinde onları birbirinden ayırmak çok önemli” dedi.

Söz konusu testin, teşhis için gereken süreyi kısaltacağı kaydedildi.

Test kitinin, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı’nın onayını beklediği belirtildi. Onayın grip sezonundan önce alınabileceği belirtiliyor.

Jeong Eun-kyeong, “Onay gelirse, test süresini kısaltmak için eş zamanlı bir teşhis kitinin sunulabileceğine de inanıyoruz” diye konuştu.

Koronavirüsün en yaygın semptomlarının öksürük, ateş ve halsizlik olması griple karıştırılmasına yol açıyor. Bu nedenle pek çok ülkede yetkililer halkı grip aşısı olmaya çağırıyor.

Güney Kore’de de özellikle 60 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan kişilere, sağlık çalışanlarına bu konuda öncelik veriliyor.

Ülkede koronavirüs vaka sayılarının mart ayı düzeyine geri dönmesi üzerine okullar kapatıldı ve bazı kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi.