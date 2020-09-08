Pakistan'da mermer madeninin çökmesi sonucu 22 kişi öldü: Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün 30'dan fazla işçinin bulunduğu bir mermer madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.
At least 19 people killed in a mine collapse in Mohmand, northern Pakistan. Accident happened y’day, triggered by a landslide, quite possibly resulting from recent heavy rains. Rescue efforts underway, with 11 workers still missing. Photos from social media @uszahid pic.twitter.com/hk6LdIirew— Secunder Kermani (@SecKermani) September 8, 2020
Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 22 madencinin cesetleri çıkarıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29 ppl killed in a mine collapse in MMD,happened yday, triggered by a landslide, quite possibly resulting 4m recent heavy rains. Rescue efforts underway, with 9 workers still missing.Locals r not satisfied with the Gov response as hvy machinery nt reached yet.#BlackDayForMohmand pic.twitter.com/k26j4auoAR— Engr. Laal Mohmaنdツ (@Laal_Mohmand) September 8, 2020
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